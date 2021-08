Cauterets Cauterets Cauterets, Hautes-Pyrénées Atelier bien être : Soufle de l’eau Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées

Atelier bien être : Soufle de l’eau Cauterets, 1 octobre 2021, Cauterets. Atelier bien être : Soufle de l’eau 2021-10-01 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-01 12:00:00 12:00:00 Bains du Rocher Avenue du Dr Domer

Cauterets Hautes-Pyrénées Une matinée pour prendre soin de soi dans une eau à 34°c. Un espace de tranquillité aquatique pour revenir à soi par la respiration :

– Associer mouvements et respiration

– Explorer différents rythmes respiratoires

– Expérimenter l’apnée : une pause respiratoire à l’écoute des soi Par Harmonie Eau, praticienne en soins aquatiques.

Tarif : 30€. Sur inscription. Une séance : 9h30 (durée 2h30) +33 6 03 67 66 70 dernière mise à jour : 2021-08-17 par

+33 6 03 67 66 70