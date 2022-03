ATELIER BIEN-ETRE – RESPIRATION & MEDITATION Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault EUR 11 11 Nous voulons tous accéder au bonheur, mais comment l’atteindre ? Au cours de cette session nous aborderons différents techniques de respiration qui vous permettront de savoir mieux gérer votre stress et de mieux contrôler vos émotions. Gabriella vous accueille à la Maison de site des Orpellières pour cet atelier qui vous permettra de repartir avec des outils à utiliser dans votre quotidien pour maintenir une bonne santé mentale et physique.

Réservation et inscription auprès de l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

