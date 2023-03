Atelier bien-être – Qi-Gong Salle de danses Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Atelier bien-être – Qi-Gong Salle de danses, 4 mars 2023, Montignac-Lascaux . Atelier bien-être – Qi-Gong 57 Rue du Quatre Septembre Salle de danses Montignac-Lascaux Dordogne Salle de danses 57 Rue du Quatre Septembre

Dordogne Atelier bien-être animé par Carole Saucet. Inscription obligatoire. Atelier bien-être animé par Carole Saucet. Inscription obligatoire. +33 5 53 51 86 88 ©Patou Ricard de Pixabay

