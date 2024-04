Atelier bien-être Préparez vous pour le printemps Ludo bibliothèque Ondres Ondres, vendredi 19 avril 2024.

Atelier bien-être Préparez vous pour le printemps Ludo bibliothèque Ondres Ondres Landes

Après une courte conférence et des moments d’échanges, l’intervenante vous guidera à travers des exercices pratiques, mêlant mouvements et couleurs, pour initier le chemin du changement et du renouveau printanier.

Rejoignez nous pour cette expérience revitalisante et préparez vous à accueillir le renouveau avec légèreté et créativité !

Intervention pensée et proposée par LaetitiaKinesio.

Réservé à un public ados et adulte.

Sur inscription.

RDV à 18h (durée 2h). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19 20:00:00

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr

L’événement Atelier bien-être Préparez vous pour le printemps Ondres a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Seignanx