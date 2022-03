Atelier Bien Être Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Atelier Bien Être Plonéour-Lanvern, 30 mars 2022, Plonéour-Lanvern. Atelier Bien Être Boutique Nature et Murmures 3 bis Rue des Alliés Plonéour-Lanvern

2022-03-30 16:00:00 – 2022-03-30 17:00:00 Boutique Nature et Murmures 3 bis Rue des Alliés

Plonéour-Lanvern Finistère Plonéour-Lanvern Apaiser vos émotions négatives grâce à la flamme violette Dans cet atelier, Sabrina vous présente un soin d’auto-guérison qu’elle à reçu de ses guides.

Si vous souffrez de colère, de jalousie, de tristesse, de peur… si vos émotions vous empoisonnent la vie et que vous souhaitez vous en libérer pour avancer plus sereinement venez apprendre à les libérer grâce à la Flamme Violette de transmutation.

