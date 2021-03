La baule Plage de La Baule La baule, Loire-Atlantique Atelier Bien-être Plage de La Baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Atelier Bien-être Plage de La Baule, 7 mars 2021-7 mars 2021, La baule. Atelier Bien-être

Plage de La Baule, le dimanche 7 mars à 10:00

Lancement des « Ateliers Santé ». Venez nous rencontrer et partagez avec nous ce moment amical de bien-être.

Ces rencontres nous permettront de faire connaissance mais aussi d’échanger sur des idées et pratiques autour du bien-être. Le thème de cette première rencontre est la Respiration, vue et expliquée par Matthieu- coach sportif et Maria Karanakova- Naturopathe & réflexologie plantaire. Il s’agit de rencontres mensuelles et gratuites.

Tenue de sport et baskets ou chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T10:00:00 2021-03-07T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Plage de La Baule Adresse Lieu de RDV exact communiqué lors de l'inscription 44500 La baule Ville La baule