ATELIER BIEN-ÊTRE PAUSE SOPHRO – A FONSERANES Béziers, 4 juin 2022, Béziers.

ATELIER BIEN-ÊTRE PAUSE SOPHRO – A FONSERANES Béziers

2022-06-04 – 2022-06-04

Béziers Hérault

Dans le cadre unique du site des 9 écluses de Fonseranes, Alexandra vous invite à une pause zen . Il s’agit d’un atelier équilibre et mieux-être fait de pratiques de sophrologie pour prendre un temps pour soi, prendre soin de son équilibre interne, s’accorder une pause dans son quotidien, vivre pleinement le moment présent, découvrir comment la sophrologie peut permettre d’aller vers une meilleure détente physique et mentale au quotidien, vers plus de lâcher-prise.

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

