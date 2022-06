Atelier bien-être : Mon parfum

Atelier bien-être : Mon parfum, 24 août 2022, . Atelier bien-être : Mon parfum



2022-08-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-24 16:00:00 16:00:00 Vous serez accueilli(e)s avec une tisane fleurie. Pendant cet atelier vous fabriquerez votre parfum personnalisé.

Vous aurez une initiation à l’aromathérapie. Je vous parlerai des propriétés des matières premières naturelles que nous utiliserons.

Vous repartirez avec vos confections et la fiche atelier contenant les propriétés et les recettes. Durée de l’atelier : 2 h

Frais de participation : 35€ par personne

Inscription: jennifleurs45@gmail.com ou 06 74 91 35 43

www.jennifleurs.fr jennifleurs45@gmail.com +33 6 74 91 35 43 https://www.jennifleurs.fr/mon-parfum-1 Vous serez accueilli(e)s avec une tisane fleurie. Pendant cet atelier vous fabriquerez votre parfum personnalisé.

Vous aurez une initiation à l’aromathérapie. Je vous parlerai des propriétés des matières premières naturelles que nous utiliserons.

Vous repartirez avec vos confections et la fiche atelier contenant les propriétés et les recettes. Durée de l’atelier : 2 h

Frais de participation : 35€ par personne

Inscription: jennifleurs45@gmail.com ou 06 74 91 35 43

www.jennifleurs.fr Jennifleurs dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville