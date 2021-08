Atelier bien-être: Méditation Saint-Cast-le-Guildo, 8 août 2021, Saint-Cast-le-Guildo.

Atelier bien-être: Méditation 2021-08-08 – 2021-08-08 Rue du Haut Parc Parc de la sainte vierge

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor

Barbara Legendre est énergéticienne – praticienne Access Bars et conseillère en Apithérapie.

Avec les énergies fortes de Sirius, le Portail énergétique du 8/8, nous aident émotionnellement, spirituellement et physiquement, à préparer la prochaine étape de notre vie, afin de nous remplir d’encore plus d’énergie et lumière.

C’est la période idéale pour véritablement lâcher-prise sur le passé, et faire de la place au nouveau, à la créativité.

Notre corps change de fréquence vibratoire.

Ensemble vibrons la nouvelle terre

Infos et réservations: Uniquement au 06.48.29.39.49

Gratuit.

dernière mise à jour : 2021-08-02 par