Châteauneuf-sur-Loire Loiret Châteauneuf-sur-Loire Loiret 15 EUR 15 Confectionnez une huile de massage personnalisée.

Je vous conseille sur les huiles végétales et les huiles essentielles.

Faite votre assemblage et repartez avec votre huile de massage.

Une tisane vous sera offerte au cours de l’atelier.

Réservation : 06 74 91 35 43

