Atelier bien être Fontaine-lès-Vervins, 27 novembre 2022, Fontaine-lès-Vervins.

Atelier bien être

18 Rue du Vieux Château Fontaine-lès-Vervins Aisne

2022-11-27 – 2022-11-27

Fontaine-lès-Vervins

Aisne

Fontaine-lès-Vervins

10 10 25 Lors de cet après midi, 2 ateliers vous seront proposés pour vivre l’automne et chaque saison à venir le mieux possible et en découvrir toute la richesse !

L’EFT est une technique de libération émotionnelle tout en douceur alliant la verbalisation de votre émotion, du sujet qui vous perturbe intérieurement et le tapotement de points de digipuncture sur le visage, le torse et les mains. Un outil accessible à tous et a utiliser au quotidien pour aller vers plus de paix intérieure et donc davantage de joie pour vivre votre quotidien!

Le Zhineng qigong est une méditation en mouvement venant de chine. Cette technique est douce, facile à apprendre et très efficace pour votre bien être. Les exercices qui vous seront proposés améliorent votre état physique et mental et renforceront les poumons pour mieux passer cette période de transition saisonnière.

Nous vous accueillerons dans une ambiance conviviale et bienveillante. Soyez les bienvenu(e)s!!!!

Conseil: portez des vêtements amples et confortables et des chaussures plates.

Merci d’arriver à l’heure, un café, du thé vous attendent !

+33 6 63 54 28 33

Fontaine-lès-Vervins

