Dans le cadre des Foulées de Bonsecours organisées ce dimanche, Mon p’tit atelier de la Cop 21 de la Métropole Rouen Normandie vous proposera un atelier consacré à l’équilibre alimentaire animé par Les Papilles Vocales! Au programme: – Fabrication d’un déjeuner équilibré avec des cartes à jeux – Quel est votre pyramide alimentaire ? La comparer aux navigateurs de course et aux astronautes – Dégustation à l’aveugle des aliments appréciés par les sportifs + d’un plat lyophilisé.

Entrée libre

Qu’est-ce qu’un repas équilibré ? Partons à la découverte de la pyramide alimentaire avec les différents groupes d’aliments… Halle de Sports rue du Bois Bagnères Bonsecours Seine-Maritime

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T16:00:00

