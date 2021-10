Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Atelier bien être en lien avec une naturopathe Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Atelier bien être en lien avec une naturopathe Arcachon, 8 novembre 2021, Arcachon. Atelier bien être en lien avec une naturopathe 2021-11-08 10:00:00 – 2021-11-08 12:00:00

Arcachon Gironde « Ateliers fabrication de produits ménagers » : Rendez-vous à la Maison de Quartier du

Centre-Ville.

Vous souhaitez alléger vos

placards et adopter une routine zéro déchet ? Rejoignez-nous pour cet atelier qui vous

permettra d’être autonome dans la réalisation

de quelques basiques des produits ménagers. « Ateliers fabrication de produits ménagers » : Rendez-vous à la Maison de Quartier du

Centre-Ville.

Vous souhaitez alléger vos

placards et adopter une routine zéro déchet ? Rejoignez-nous pour cet atelier qui vous

permettra d’être autonome dans la réalisation

de quelques basiques des produits ménagers. +33 5 56 22 50 76 « Ateliers fabrication de produits ménagers » : Rendez-vous à la Maison de Quartier du

Centre-Ville.

Vous souhaitez alléger vos

placards et adopter une routine zéro déchet ? Rejoignez-nous pour cet atelier qui vous

permettra d’être autonome dans la réalisation

de quelques basiques des produits ménagers. droits réservés pixabay dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville 44.65229#-1.1785