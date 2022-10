Atelier « Bien être du Corps et de l’Esprit »

Atelier « Bien être du Corps et de l’Esprit », 28 octobre 2022, . Atelier « Bien être du Corps et de l’Esprit »



2022-10-28 18:00:00 – 2022-10-28 21:00:00 Je vous propose un moment pour entretenir votre corps et apaiser votre esprit autour de la médiation, de la méthode Pilates et De Gasquet, des étirements, de la relaxation, cohérence cadiaque… Individuellement ces méthodes nous font beaucoup de bien, c’est encore mieux !

Atelier ouvert à tous à partir de 16 ans.

Prévoir : serviette, bouteille d’eau, vêtements confortables, chaussettes et plaid.

Tarif : 35€ (le règlement ser fera sur place avant l’atelier)

Sur inscription auprès de Marie : 06 32 67 99 10

Places limitées à 10 personnes maximum Je vous propose un moment pour entretenir votre corps et apaiser votre esprit autour de la médiation, de la méthode Pilates et De Gasquet, des étirements, de la relaxation, cohérence cadiaque… Individuellement ces méthodes nous font beaucoup de bien, c’est encore mieux !

Atelier ouvert à tous à partir de 16 ans.

Prévoir : serviette, bouteille d’eau, vêtements confortables, chaussettes et plaid.

Tarif : 35€ (le règlement ser fera sur place avant l’atelier)

Sur inscription auprès de Marie : 06 32 67 99 10

Places limitées à 10 personnes maximum dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville