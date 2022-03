Atelier Bien-être des mains Le Coudray-Saint-Germer Le Coudray-Saint-Germer Catégories d’évènement: Le Coudray-Saint-Germer

Le Coudray-Saint-Germer Oise Le Coudray-Saint-Germer 3 3 Un instant de bien-être et de détente par le massage des mains, pour prendre soin de soi, évacuer le stress et apaiser les maux. Au programme : fabrication de gommage et de masque avec application, auto massage avec explication de manœuvre et des émotions qui correspondent aux doigts etc… avec Laetitia Rieutord de L’Estim de soi. Maximum 8 participants.

