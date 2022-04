Atelier Bien Être – Découvrez la réfléxiologie plantaire

2022-05-11 10:00:00 – 2022-05-11 Venez vous initier à la réflexologie plantaire afin de soulager vos maux du quotidien (stress, trouble du sommeil, digestif, maux de dos…).

Vous apprendrez à stimuler les zones réflexes sur vos pieds pour apporter du mieux être dans votre vie quotidienne.

