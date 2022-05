ATELIER BIEN-ETRE DECOUVERTE DU YOGA Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

ATELIER BIEN-ETRE DECOUVERTE DU YOGA Béziers, 2 mai 2022, Béziers. ATELIER BIEN-ETRE DECOUVERTE DU YOGA Béziers

2022-05-02 19:15:00 – 2022-05-02 20:45:00

Béziers Hérault EUR 15 Céline Bavay vous attend pour partager une expérience conviviale et sans complexe grâce à son expérience de 25 ans en yoga Iyengar.

Payant – Réservation par téléphone Céline Bavay vous attend pour partager une expérience conviviale et sans complexe grâce à son expérience de 25 ans en yoga Iyengar. Payant – Réservation par téléphone +33 6 43 58 85 59 Céline Bavay vous attend pour partager une expérience conviviale et sans complexe grâce à son expérience de 25 ans en yoga Iyengar.

Payant – Réservation par téléphone Fleurs de Bitume

Béziers

dernière mise à jour : 2022-04-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

ATELIER BIEN-ETRE DECOUVERTE DU YOGA Béziers 2022-05-02 was last modified: by ATELIER BIEN-ETRE DECOUVERTE DU YOGA Béziers Béziers 2 mai 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault