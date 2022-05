Atelier Bien-être : créer une gelée exfoliante et un baume à lèvres avec ladrôme laboratoire Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme

Saillans Drôme Saillans EUR 25 25 ladrôme laboratoire, expert de la botanique Bio depuis plus de 25 ans, vous propose un atelier bien-être pour vous initier aux huiles essentielles et leurs nombreux bienfaits ! Vous serez accompagné d’Emelie, notre herboriste et formatrice. infos@ladrome.bio +33 4 75 22 30 60 Ladrôme laboratoire 270, chemin de la Tuilière Saillans

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

