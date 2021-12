Chateauneuf-sur-loire Atelier JenniFleurs Châteauneuf-sur-Loire Atelier bien-être : Bien dans mon bain Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Atelier bien-être : Bien dans mon bain Atelier JenniFleurs, 9 février 2022, Chateauneuf-sur-loire. Atelier bien-être : Bien dans mon bain

Atelier JenniFleurs, le mercredi 9 février 2022 à 13:00

Vous serez accueilli(e)s avec une tisane relaxante. Pendant cet atelier vous fabriquerez : – un gommage doux pour le corps aux épices – deux bombes de bain Je vous parlerai des propriétés des matières premières naturelles que nous utiliserons. Vous repartirez avec vos confections et la fiche atelier contenant les propriétés et les recettes. ?Durée de l’atelier : 2 h Frais de participation : 30€ par personne Dates disponibles : Mercredi 09 Février 2022 de 14h à 16h Réservation par mail : jennifleurs45@gmail.com ou par téléphone : 06 74 91 35 43 www.jennifleurs.fr

Voir https://www.jennifleurs.fr/bien-dans-mon-bain-1

Atelier découverte et de fabrication. Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T13:00:00 2022-02-09T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Atelier JenniFleurs Adresse 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire