Atelier « Bien-être Bébé »

**Activités « Bien-être Bébé » 0 à 1 ans (détente, éveil)** Le Groupe International « Marcher à quatre pattes » propose des rencontres conviviales parents/grands-parents et enfants de 0 à 3 ans. _Uniquement sur inscription_ [marcheraquatrepattes@free.fr](mailto:marcheraquatrepattes@free.fr) ou 06 04 03 05 93 Mondonville – Groupe International Marcher à Quatre Pattes Salle de réunion complexe multi activités 27 Chemin de Cantegril, Mondonville Mondonville

2021-05-03T09:30:00 2021-05-03T11:00:00

