Atelier ouvert aux bébés de 0 à 1 an, accompagnés de leurs parents ou grands parents, d’un proche… Autour d’activités ludiques, dans un environnement serein, ce temps contribue à éveiller l’enfant et à renforcer le lien entre le bébé son environnement affectif.

Inscription obligatoire au 06 04 03 05 93

Atelier animé par le groupe Marcher à 4 pattes Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) 6 bis rue jean monnet, 31490 Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2021-10-07T09:30:00 2021-10-07T11:00:00

