Atelier bien-être Cauderoue Barbaste, mercredi 28 février 2024.

Pour célébrer le printemps, préparer, accueillir et prendre soin d’un nouveau vous. Deux ateliers vous sont proposés

-Mercredi 28 Février, 14h à 16h, soin visage au miel et auto massage

techniques kobido, yoga visage. Un atelier ludique et convivial pour apprendre à soigner votre peau avec des gestes et produits naturels. Tarif 30 euros (places limitées)

-Dimanche 3 Mars, 14h à 16h, yoga danse méditation en forêt. Une immersion en nature pour se ressourcer, avec une alternance de pratiques joyeuses et, dans le silence pour accueillir la guérison, la reconnexion à soi. Sur inscription. Tarif 20 euros. .

Cauderoue Barbaste

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine auroremassage@hotmail.com

