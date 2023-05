Atelier bien-être Au P’tit Café – Notre-Dame de Bon-Secours, 12 juin 2023, Paris.

Le lundi 12 juin 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Gratuit et sur inscription au 0770450976 ou par mail à evenementiel.hustle@gmail.com

Pour maîtriser ses émotions, sa gestion du stress et ses capacités, le bien-être est un facteur essentiel. Par les activités de sophrologie et d’art thérapie, les participants pourront se détendre et développer leur créativité.

Durant

une séance d’1h30, les participants profite des conseils d’une sophrologue

professionnelle, pour ensuite s’essayer à l’art-thérapie et le lâcher-prise.

Les séances sont ouvertes aux séniors.

Au P’tit Café – Notre-Dame de Bon-Secours 68 rue des Plantes 75014 Paris

Cassandratassan_photographie Séance de sophrologie au P’tit Café