Atelier Bien-Être Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Atelier Bien-Être Arcachon, 2 juin 2022, Arcachon. Atelier Bien-Être Arcachon

2022-06-02 – 2022-06-02

Arcachon Gironde Atelier bien être.

Découverte de la communication bienveillante.

Sur inscription.

Maison de Quartier de La Chapelle.

Plus d’informations au 05.56.22.50.76 Atelier bien être.

Découverte de la communication bienveillante.

Sur inscription.

Maison de Quartier de La Chapelle.

Plus d’informations au 05.56.22.50.76 Atelier bien être.

Découverte de la communication bienveillante.

Sur inscription.

Maison de Quartier de La Chapelle.

Plus d’informations au 05.56.22.50.76 Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Atelier Bien-Être Arcachon 2022-06-02 was last modified: by Atelier Bien-Être Arcachon Arcachon 2 juin 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde