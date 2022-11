Atelier bien être Andrest, 19 novembre 2022, Andrest.

2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-19 17:00:00

Un atelier de fabrication de savons, baume et crème présenté par l’association « Serpettes et Chaudrons », masque visage et mains

Fabriquons un savon étape par étape, selon la technique de saponification à froid (qui respecte davantage les principes actifs) et avec des feuilles, graines, fruits et jus pour renforcer ses propriétés.

Avec Le mini-labo ambulant !

Pour toutes et tous, dès 6 ans.

Des ateliers multiples de préparations cosmétiques au choix : baume à lèvres au miel, crème fluide au calendula, crème du jardinier au romarin et citron, onguent cicatrisant à la consoude…

En une demi-heure, les participant·e·s peuvent découvrir une recette et la préparer pour repartir avec un petit pot et toutes les instructions pour recommencer chez eux !

Un masque visage et / ou mains a base d’ingrédients naturel vous sera également proposé.

pierregamarra@adour-madiran.fr +33 9 64 15 17 58

