ATELIER BIEN-ÊTRE Agde, samedi 15 juin 2024.

ATELIER BIEN-ÊTRE Agde Hérault

Atelier de création de cosmétique.

J’apaise, j’hydrate, je nourris ma peau et mes cheveux pour un été radieux.

A partir d’un livre de la MAG, apprenez à fabriquer votre produit cosmétique à base d’Aloe Vera.

Une recette pas à pas pour un résultat immédiat. Vous repartirez avec vs créations et une peau douce et éclatante.

> Places limitées (sur réservation)

> Tout public .

2024-06-15 14:00:00

Début : 2024-06-15 14:00:00

2024-06-15

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

