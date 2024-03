Atelier bien écrire | AILAN Association AILAN Châteauneuf-sur-Charente, lundi 4 mars 2024.

Atelier bien écrire | AILAN Association AILAN Châteauneuf-sur-Charente Charente

L’Association AILAN propose l’atelier « bien écrire, c’est possible » trucs et astuces pour écrire sans fautes, découvrir des méthodes simples et efficace de l’orthographe… pour le plaisir d’écrire !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 16:30:00

fin : 2024-04-12 18:00:00

Association AILAN 1 rue Antoine Descoffre

Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier bien écrire | AILAN Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2024-02-28 par Destination Cognac