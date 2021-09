Roubaix Pôle Ressources Jeunesse Deschepper Nord, Roubaix Atelier Bien chez soi Pôle Ressources Jeunesse Deschepper Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier Bien chez soi Pôle Ressources Jeunesse Deschepper, 7 octobre 2021, Roubaix. Atelier Bien chez soi

du jeudi 7 octobre au jeudi 21 octobre à Pôle Ressources Jeunesse Deschepper

**Venez participer aux ateliers “Bien vivre chez soi”. Ces actions sont destinées à améliorer la qualité de vie des retraités. Ils seront présentés par SOLIHA et un Ergothérapeute.** 3 ateliers sont prévus au mois d’octobre: * jeudi 07 octobre de 14h à 16h – **_Comment bien aménager son logement, pour éviter les chutes à domicile_** * Jeudi 14 octobre de 14h à 16h – **_Se faciliter la vie chez soi, avec les bons gestes et la présentation des aides techniques existantes_** * Jeudi 21 octobre de 14h à 16h – **_Adapter son logement : les conseils et les financements existants, les aides à la vie quotidienne_** Inscription obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat de Roubaix au 03.20.66.48.70

Inscription obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat de Roubaix au 03.20.66.48.70

Actions de prévention destinées à améliorer la qualité de vie des retraités. Pôle Ressources Jeunesse Deschepper 50 rue Sébastopol, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T16:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T16:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Pôle Ressources Jeunesse Deschepper Adresse 50 rue Sébastopol, Roubaix Ville Roubaix lieuville Pôle Ressources Jeunesse Deschepper Roubaix