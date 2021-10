Atelier Bibliodos – Création de livres numériques favorisant l’accessibilité de la lecture et l’apprentissage de la langue Labo de l’édition, 15 octobre 2021, Paris.

Atelier Bibliodos – Création de livres numériques favorisant l’accessibilité de la lecture et l’apprentissage de la langue

Labo de l’édition, le vendredi 15 octobre à 10:00

Bibliodos est un projet européen Erasmus+ qui a pour ambition d’offrir des lectures adaptées et accessibles, en combinant l’apprentissage de la langue et la valorisation de la littérature et du patrimoine européens. Réunissant Les Apprimeurs, Langues Plurielles, IST, My Artist, Citizens in power et Logopsycom, ce projet est destiné à construire une offre universelle, pensée pour être accessible aux personnes qui ont peu accès à l’écrit : migrants et adultes peu scolarisés, personnes en situation de handicap ou personnes souffrant de troubles de l’apprentissage. Toutes les ressources composant cette offre ont été rassemblées au sein d’un site internet : des ebooks illustrés animés (avec différents niveaux de lecture), des livres audio pour les personnes malvoyantes, des livres adaptés en langue des signes et des dossiers pédagogiques autour des ebooks. Tous les contenus produits sont librement accessibles. Cet atelier sera co-animé par le centre de formation Langues Plurielles et Les Apprimeurs.

Gratuit sur inscription

Dans le cadre du projet Bibliodos, cet atelier création de livres numériques vise à familiariser les formateurs/médiateurs travaillant auprès d’adultes primo-arrivants/non-lecteurs/non-scripteurs.

Labo de l'édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris



