Atelier bibimbap végétarien HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier bibimbap végétarien HOBA, 15 janvier 2023, Paris. Le dimanche 15 janvier 2023

de 11h30 à 13h30

. payant Billetterie : 50€ + (frais de location) Nathalie Han vous en livre les clés lors de cet atelier de cuisine autour du bibimbap coréen ! Nous avons conscience de l’importance d’une alimentation saine et durable au quotidien. Vous le savez probablement, la Corée détient les secrets d’une cuisine savoureuse et bienfaitrice pour la santé. Nathalie Han vous en livre les clés lors de cet atelier de cuisine autour du bibimbap coréen ! Manger cinq légumes est le synonyme d’une alimentation équilibrée. Le Bibimbap est sans doute le meilleur exemple. Peu de produits d’origine animale et beaucoup de légumes variés. À vous de personnaliser les garnitures tout en gardant la présence de blanc, noir, jaune, rouge et vert pour obtenir un plat ludique et sain. Nathalie Han est passionnée de cuisine traditionnelle coréenne, dynamique, gaie et attentive, adorerait partager avec vous son savoir-faire pour l’art culinaire coréen. Sa cuisine pourrait se décrire comme jolie, raffinée et délicieuse. HOBA c’est quoi ? HOBA est un lieu de vie dédié à l’alimentation durable & joyeuse, niché au cœur des 10 hectares du parc Martin Luther King (Paris 17e). Venez vous régaler en HO dans notre food court et vous cultiver en BA dans notre espace de programmation pluridisciplinaire qui accueille cours de cuisine & masterclass, rencontres, projections et animations autour d’un grand bar café central ! Vos papilles ne seront pas en reste avec notre food court haut en saveurs et bas en carbone. Venez y déguster les spécialités de nos chefs résidents. Just Ramen : street food japonaise

Le Falaf : le talent n’a pas de frontière

Mouflet : le muffin anglais à la french HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-bibimbap-vegetarien/ 0981986755 https://hoba.paris/evenement/atelier-bibimbap-vegetarien/

