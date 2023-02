Découverte de l’Atelier Bettenfeld-Rosenblum Atelier Bettenfeld-Rosenblum, 27 mars 2023, Pantin.

Découverte de l’Atelier Bettenfeld-Rosenblum 27 mars – 1 avril Atelier Bettenfeld-Rosenblum

Visite et découverte d’un métier rare handicap moteur mi

Atelier Bettenfeld-Rosenblum 15 Bis rue Sainte Marguerite 93500 Pantin Quatre Chemins Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez découvrir l’atelier Bettenfeld-Rosenblum qui fut fondé en 1895.

Cet atelier perpétue depuis toujours un savoir-faire d’exception et de tradition, exclusivement dédié au travail du cuir et à son ennoblissement.

Si l’enseigne bâtit ses valeurs sur un savoir-faire de tradition et d’excellence française en matière de gainerie et de dorure d’art, David et Lisa ont su non seulement perpétuer ces deux arts dans l’ère du temps, mais ont avant tout relevé tous les challenges et possibilités d’évolution pour cette matière si complexe.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:30:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00

ABR Paris