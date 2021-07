Léognan Léognan Gironde, Léognan Atelier Bestiaire marin fantastique Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Atelier Bestiaire marin fantastique Léognan, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Léognan. Atelier Bestiaire marin fantastique 2021-07-27 10:30:00 – 2021-07-27 Quartier Clairbois – Léognan Avenue de Clair Bois

Léognan Gironde Léognan Lectures sur le thème des Mers et Océans, suivies d’un atelier créatif (découpage, collage, coloriage) pour imaginer des animaux fantastiques.

Gratuit, à partir de 5 ans. Lectures sur le thème des Mers et Océans, suivies d’un atelier créatif (découpage, collage, coloriage) pour imaginer des animaux fantastiques.

Gratuit, à partir de 5 ans. +33 6 22 39 05 14 Lectures sur le thème des Mers et Océans, suivies d’un atelier créatif (découpage, collage, coloriage) pour imaginer des animaux fantastiques.

Gratuit, à partir de 5 ans. D’abord des livres dernière mise à jour : 2021-07-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Léognan Étiquettes évènement : Autres Lieu Léognan Adresse Quartier Clairbois - Léognan Avenue de Clair Bois Ville Léognan lieuville 44.73469#-0.60682