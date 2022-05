Atelier Bertrand Gadenne Atelier Bertrand Gadenne Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier Bertrand Gadenne Atelier Bertrand Gadenne, 14 mai 2022, Roubaix. Atelier Bertrand Gadenne

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Atelier Bertrand Gadenne

Bertrand Gadenne, Petra Hilleke, _Pour la nuit_

Gratuit

Atelier d’artiste Atelier Bertrand Gadenne 22 rue d’Inkermann, Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Atelier Bertrand Gadenne Adresse 22 rue d'Inkermann, Roubaix Ville Roubaix lieuville Atelier Bertrand Gadenne Roubaix Departement Nord

Atelier Bertrand Gadenne Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Atelier Bertrand Gadenne Atelier Bertrand Gadenne 2022-05-14 was last modified: by Atelier Bertrand Gadenne Atelier Bertrand Gadenne Atelier Bertrand Gadenne 14 mai 2022 Atelier Bertrand Gadenne Roubaix roubaix

Roubaix Nord