Visite d’un atelier de sculptures contemporaines en verre, bois et métal Atelier Bernard froment Ancône Ancône Catégories d’Évènement: Ancône

Drôme Visite d’un atelier de sculptures contemporaines en verre, bois et métal Atelier Bernard froment Ancône, 17 septembre 2023, Ancône. Visite d’un atelier de sculptures contemporaines en verre, bois et métal Dimanche 17 septembre, 11h00 Atelier Bernard froment Visite de l’atelier de l’Agri-sculpteur Bernard Froment (8 rue des bateliers à Ancône).Sculptures contemporaines en verre, bois et métal Atelier Bernard froment 8 rue des bateliers à Ancône Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Atelier de l’agrisculpteur Bernard Froment Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:15:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:15:00+02:00 FROMENT Bernard Détails Catégories d’Évènement: Ancône, Drôme Autres Lieu Atelier Bernard froment Adresse 8 rue des bateliers à Ancône Ville Ancône Departement Drôme Lieu Ville Atelier Bernard froment Ancône

Atelier Bernard froment Ancône Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancone/

Visite d’un atelier de sculptures contemporaines en verre, bois et métal Atelier Bernard froment Ancône 2023-09-17 was last modified: by Visite d’un atelier de sculptures contemporaines en verre, bois et métal Atelier Bernard froment Ancône Atelier Bernard froment Ancône 17 septembre 2023