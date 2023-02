Bérangère Giraud, Artiste du métal – Bijoux et Luminaires Atelier Bérangère Giraud Bresnay Catégories d’Évènement: Allier

Bérangère Giraud, Artiste du métal – Bijoux et Luminaires Atelier Bérangère Giraud, 29 mars 2023, Bresnay. Bérangère Giraud, Artiste du métal – Bijoux et Luminaires 29 mars – 2 avril Atelier Bérangère Giraud Bérangère Giraud est une artiste qui poétise le quotidien avec des créations inspirantes. Découvrez l’univers singulier de cette bijoutière joaillière et créatrice de luminaire handicap moteur mi Atelier Bérangère Giraud 10, route de Saint Pourçain Bresnay 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://calendly.com/berangere-giraud”}] Ateliers de bijouterie contemporaine « Imaginer et faire » du Mercredi 29 au vendredi 31 mars Atelier de 3h -125€ sur inscription Conférence Comment les métiers d’art sublime le quotidien ? Vendredi 31 mars – 18h Gratuit sur inscription Démonstrations Samedi et dimanche de 10h à 18h Découverte de l’établi et des outils spécifiques du bijoutier. Découverte des propriétés du métal et démonstration de la création d’un bijou de A à Z.

Gratuit, visite libre Exposition Samedi et dimanche de 10h à 18h Présentation de mes dernières collections de bijoux et luminaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Estelle Portejoie

