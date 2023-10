Parcours d’artistes – Visites d’ateliers Atelier Benoit Barus Orsay, 7 octobre 2023, Orsay.

Parcours d’artistes – Visites d’ateliers 7 et 8 octobre Atelier Benoit Barus Entrée libre, évènements gratuits

Le Parcours d’Artistes est un événement annuel orchestré par l’association Hélium tous les deux premiers week-ends d’octobre sur le territoire du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et de ses communes portes. Il offre au public une opportunité de découvrir les œuvres d’artistes peintres, plasticiens, graveurs, sculpteurs, photographes et musiciens qui ont en commun d’y vivre ou d’y travailler.

Depuis sa création, le Parcours d’Artistes Hélium s’est, au fur et à mesure des années, étoffé et étendu pour devenir un rendez-vous artistique majeur dans la région. Chaque année, de nouveaux artistes et de nouvelles communes viennent enrichir sa programmation.

Il a comptabilisé 12 000 visites lors de sa 18ème édition en 2022.

Nouvelle ville en 2023 : Cernay-la-Ville

UN PARCOURS ARTISTIQUE ET PATRIMONIAL

La carte du Parcours est vaste, à chacun de choisir son itinéraire selon ses préférences artistiques ou son envie d’explorer le territoire. Certains lieux sont suffisamment proches les uns des autres pour permettre une visite à pied ou à vélo. Une randonnée est également proposée.

La diversité de la programmation offre le choix de rencontrer les artistes dans l’intimité de leur atelier, dans un lieu chargé d’histoire ou dans un espace d’exposition municipal.

Des concerts, contes, lectures, ateliers et démonstrations complètent la programmation.

LE PARCOURS 2023 EN CHIFFRES

82 artistes sont à l’affiche dans 35 ateliers (43 artistes) et 14 lieux d’exposition (39 artistes).

Parmi eux, 76 sont membres de l’association Hélium et 6 sont des artistes invités.

8 espaces partenaires :

– L’œil debout, atelier d’art contemporain à Chevreuse

– La Chapelle, centre d’art contemporain à Clairefontaine-en-Yvelines

– La Fonderie ArtCulture à Dourdan

– Le Parc de sculptures monumentales Robert Le Lagadec à Fontenay-lès-Briis

– Le Canapé, restaurant/galerie à Gif-sur-Yvette

– La Maison jaune, lieu de vie multiculturel à Gometz-le-Châtel

– Le Colibri, galerie d’art à Orsay

– La Maison Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines

57 destinations réparties sur 33 villes et villages de la Vallée de Chevreuse (Yvelines et Essonne).

Programme complet et carte interactive disponibles : www.helium-artistes.com

Atelier Benoit Barus 25, rue du parc 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.helium-artistes.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

art peinture