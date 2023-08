Savoir-faire : portes ouvertes d’un atelier de sculpture sur bois précieux Atelier Bénard Yerville Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Yerville Savoir-faire : portes ouvertes d’un atelier de sculpture sur bois précieux Atelier Bénard Yerville, 16 septembre 2023, Yerville. Savoir-faire : portes ouvertes d’un atelier de sculpture sur bois précieux Samedi 16 septembre, 10h00 Atelier Bénard Réservation conseillée. Ebeniste d’art de génrération en génération, la famille Bénard et ses équipes vous acceuillent pour vous faire partager leur passion. Atelier Bénard Zone d’activité du bois de l’arc Yerville Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 06 37 96 69 07 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3OKv2Ma »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Plateau de Caux Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Yerville Autres Lieu Atelier Bénard Adresse Zone d'activité du bois de l'arc Yerville Ville Yerville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Atelier Bénard Yerville latitude longitude 49.662407;0.879591

Atelier Bénard Yerville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yerville/