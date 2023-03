Atelier de Restauration-Conservation de Tableaux & Objets d’Art Atelier BELAIR / Atelier Origo, 31 mars 2023, Paris.

Découverte des activités d’un atelier de restauration-conservation collaboratif.

Des restaurateurs indépendants de tableaux et d’objets d’art polychromes, vous présentent un aperçu des diverses interventions et techniques de restauration qu’ils sont amenés à réaliser sur les oeuvres qui leur sont confiées.

De l’examen technique et scientifique, au protocoles d’interventions et traitements réalisés, toutes les étapes de la restauration-conservation permettent d’atténuer les outrages du temps et de valoriser le patrimoine peint.

Atelier BELAIR / Atelier Origo 8 rue Oberkampf Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Île-de-France

2023-03-31T10:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

