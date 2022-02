Atelier « beewrap » Haution Haution Catégories d’évènement: Aisne

HAUTION

Atelier « beewrap » Haution, 12 février 2022, Haution. Atelier « beewrap » Haution

2022-02-12 – 2022-02-12

Haution Aisne Haution Fabriquer un film alimentaire écologique, réutilisable, avec un coupon de coton et de la cire d’abeilles de nos ruches. Ce beewrap vous permettra par exemple, d’envelopper un pique-nique.

Places limitées, réservation obligatoire. Fabriquer un film alimentaire écologique, réutilisable, avec un coupon de coton et de la cire d’abeilles de nos ruches. Ce beewrap vous permettra par exemple, d’envelopper un pique-nique.

Places limitées, réservation obligatoire. lejardinroy@gmail.com Fabriquer un film alimentaire écologique, réutilisable, avec un coupon de coton et de la cire d’abeilles de nos ruches. Ce beewrap vous permettra par exemple, d’envelopper un pique-nique.

Places limitées, réservation obligatoire. Jardin Roy

Haution

dernière mise à jour : 2022-02-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache

Détails Catégories d’évènement: Aisne, HAUTION Autres Lieu Haution Adresse Ville Haution lieuville Haution Departement Aisne

Haution Haution Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haution/

Atelier « beewrap » Haution 2022-02-12 was last modified: by Atelier « beewrap » Haution Haution 12 février 2022 Aisne Haution

Haution Aisne