La Ferté Macé La Ferté Macé La Ferté-Macé, Orne Atelier « Bee Wrap » conservation des aliments et produits ménagers La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Atelier « Bee Wrap » conservation des aliments et produits ménagers, 13 mars 2021-13 mars 2021, La Ferté Macé. Atelier « Bee Wrap » conservation des aliments et produits ménagers 2021-03-13 15:00:00 15:00:00 – 2021-03-13 rue St Denis médiathèque

La Ferté Macé Orne La Ferté Macé atelier « Bee Wrap » la nouvelle façon de conserver vos aliments et produits ménagers

public adultes

sur inscription

gratuit atelier « Bee Wrap » la nouvelle façon de conserver vos aliments et produits ménagers

public adultes

sur inscription

gratuit +33 2 33 37 47 67 atelier « Bee Wrap » la nouvelle façon de conserver vos aliments et produits ménagers

public adultes

sur inscription

gratuit atelier « Bee Wrap » la nouvelle façon de conserver vos aliments et produits ménagers

public adultes

sur inscription

gratuit

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Macé, Orne Autres Lieu La Ferté Macé Adresse rue St Denis médiathèque Ville La Ferté Macé