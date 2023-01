Atelier : Bébêtes et compagnie Orschwiller Orschwiller Château du Haut-Koenigsbourg Orschwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

2023-02-08 14:00:00 – 2023-02-08 16:00:00 Orschwiller

Bas-Rhin Orschwiller EUR Atelier pour les familles « Bébêtes et compagnie »

Vous êtes plutôt veaux, vaches, cochons et couvée ou sirènes et griffons ?

N’hésitez plus, ils vous attendent tous au château … pour un atelier au poil !

Moyen de locomotion, base pour l’alimentation, héros d’histoire fantastique… les animaux occupent une place majeure dans la société médiévale. Partez en famille sur les traces des différentes représentations d’animaux : vitraux, sculptures, peintures insolites… Il faut ouvrir l’oeil ! Après avoir repéré et apprivoisé lion, biche, aigle, dragon, sirène et griffon, chacun réalise son animal fantastique et imagine son histoire. Atelier pour les familles « Bébêtes et compagnie » +33 3 69 33 25 00 Orschwiller

