Médiathèque de Chevillon, le mardi 17 mai à 09:30

Un temps privilégié pour développer l’éveil sensible et culturel du tout-petit par la découverte des livres sous toutes leurs formes, leurs couleurs, leurs matières.

Entrée libre sur réservation

Un atelier pour développer la coordination, le tout-petit prend conscience de son corps. Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon Chevillon Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T09:30:00 2022-05-17T10:30:00

