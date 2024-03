Atelier bébés lecteurs Médiathèque Mareuil en Périgord, mercredi 12 juin 2024.

Atelier bébés lecteurs Médiathèque Mareuil en Périgord Dordogne

Des lectures d’albums pour partager le plaisir du texte et des images et redécouvrir le plaisir de lire ensemble. Gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de maman, papa, papi, mamie, nounou…

Des lectures d’albums pour partager le plaisir du texte et des images et redécouvrir le plaisir de lire ensemble. Gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de maman, papa, papi, mamie, nounou… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 10:00:00

fin : 2024-06-12 11:00:00

Médiathèque 3 place des Promenades

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mediathequemareuil@dronneetbelle.fr

L’événement Atelier bébés lecteurs Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2024-03-18 par Val de Dronne