Atelier bébé « zéro déchet »

**Samedi 21 mai 2022 à 10h à la Ferme d’en Haut, découvrez les bases pour diminuer les déchets quand on a un bébé.** Donner aux jeunes parents les pistes pour réduire leur consommation de déchet, en lien avec le bébé. Échanges sur l’usage des couches lavables, la nourriture, la cosmétique zéro déchet dédiée au bébé… et atelier pratique avec la fabrication du liniment. **Inscription obligatoire directement par formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-bebe-zer](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-bebe-zer) **Renseignements : service développement durable** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Mail :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

Gratuit sur inscription.

