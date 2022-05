ATELIER “BEBE SIGNE”

ATELIER “BEBE SIGNE”, 14 mai 2022, . ATELIER “BEBE SIGNE”

2022-05-14 – 2022-05-14 Proposé par Bébé fais-moi signe.

Venez vous initier à la langue des signes avec bébé! Pour les parents et les tout-petits.

> Pour les enfants de 6 mois et leurs parents

> Places limitées à 10 participants Atelier ludique et récréatif pour vous initier à la langue des signes avec bébé. Proposé par Bébé fais-moi signe.

