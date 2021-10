Paris Bibliothèque Place des Fêtes île de France, Paris ATELIER BEAUTÉ Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ATELIER BEAUTÉ Bibliothèque Place des Fêtes, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 16h à 17h

Le samedi 27 novembre 2021

de 15h à 15h50

gratuit

“Initiation aux cosmétiques naturels” L’objectif de cet atelier est de proposer une alternative naturelle aux cosmétiques traditionnelles par la réalisation de recettes écologiques élaborées à partir d’ingrédients sains, naturels, et facilement accessibles. chaque participant réalisera deux recettes, merci d’apporter vos propres contenants (bocaux en verres, boites hermétiques…) Deux séances : 15h-15h50 et 16h-17h Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen Paris 75019

7bis : Pré-Saint-Gervais (124m) 7bis, 11 : Place des Fêtes (414m)

Contact : Bibliothèque Place des Fêtes 01 42 49 55 90 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr https://www.paris.fr/quefaire 0142495590 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques

Date complète :

2021-11-27T16:00:00+01:00_2021-11-27T17:00:00+01:00;2021-11-27T15:00:00+01:00_2021-11-27T15:50:00+01:00

Environa

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Place des Fêtes Adresse 18 rue Janssen Ville Paris lieuville Bibliothèque Place des Fêtes Paris