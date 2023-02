La céramique pour sublimer le quotidien Atelier Béatrice Allard, 31 mars 2023, Dommartin-lès-Toul.

Visite de l’atelier et de la galerie en continu :

Dans la galerie tout est fait pour sublimer votre quotidien, avec des créations artistiques, des pièces décoratives (fleurs, coupelles, vases …).

L’objectif : mettre du « beau » dans votre intérieur.

Sublimer le quotidien c’est aussi : utiliser des jolies pièces pour faire une pause et prendre son thé, son café, préparer un petit plat et ajouter le plaisir des yeux à vos gestes quotidiens.

Démonstrations :

ESTAMPAGE :

Cette technique permet de faire de jolies pièces en céramique sans avoir à utiliser un tour.

vendredi AM : 14h à 16h

Samedi et dimanche matin : de 10h à 12h

TOURNAGE :

Plus technique, le tournage nécessite un apprentissage long et une pratique régulière. Regarder un tourneur offre du rêve et met des paillettes dans les yeux des spectateurs.

Vendredi AM : 14h à 16h

Samedi et dimanche AM : à 13h30 et à 16h30,

CUISSON RAKU :

Raku signifie : « le bonheur dans le hasard », technique ancestrale venue d’Asie.

Assister au défournement est un vrai spectacle de lumière avec des gestes précis, des flammes et de la chaleur.

Dimanche AM : si le temps le permet car la cuisson se fait au gaz et en extérieur

Ateliers : « dites-le avec des fleurs »

SAMEDI ET DIMANCHE AM :

création de fleurs de 14h à 15h30

Atelier Béatrice Allard 9bis avenue du général Leclerc 54200 Dommartin les Toul Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+00:00 – 2023-04-02T17:00:00+00:00