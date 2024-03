Atelier Beatbox Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez, vendredi 26 avril 2024.

Atelier Beatbox Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du mois du son.

BreZ, triple champion de France et classé numéro cinq mondial, excelle dans l’art du Beatbox & Loopstation, une fusion

audacieuse entre le beatbox et le rap.

Sa notoriété a pris son envol grâce à son parcours impressionnant à The Voice , où il a atteint les finales. A ses côtés, découvrez et initiez-vous à cet art musical captivant. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 15:00:00

fin : 2024-04-26 16:30:00

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

