Atelier Beatbox Louvie-Juzon, mercredi 24 avril 2024.

Atelier Beatbox Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

BreZ, triple champion de France et classé numéro 5 mondial, excelle dans l’art du Beatbox & Loopsation, une fusion audacieuse entre le beatbox et le rap. Sa notoriété a pris son envol grâce à son parcours impressionnant à The Voice, où il a atteint les finales. Aux côtés de de BreZ, découvrez et initiez vous à la technicité de cet art musical captivant. Plongez dans son univers créatif et explorez la richesse de la rencontre entre le beatbox et le rap, guidé par l’expertise d’un artiste d’exception.

A partir de 6 ans, réservation indispensable (places limitées).

A partir de 6 ans, réservation indispensable (places limitées).

Bibliothèque

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture@cc-ossau.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24



