**Atelier Beatbox – LA FABRIQUE DU SON AVEC KENÔZEN** —————————————————– _[Beatbox]_ Venez apprendre le beatbox avec [**KENÔZEN**](https://www.facebook.com/kenozen/), champion de France et étoile montante de la discipline ! Beatboxer originaire de Toulouse, Kenôzen représentera la France au prochain Championnat du monde. En parallèle des compétitions, il a déjà assuré la première partie de Bigflo et Oli, Sly Johnson, Guizmo… Il organise également des soirées avec son collectif Underground Beatbox, permettant la réunification et l’évolution de la scène beatbox Toulousaine. **QUAND ?** Forfait semestriel, de janvier à mai, tous les 15 jours **POUR QUI ?** Pour les débutants et intermédiaires (à partir de 7 ans) **OÙ ?** Dans les studios du Metronum **Et pour les confirmés ?** Des stages seront proposés pendant les vacances scolaires. — **Inscrivez vous sur :** [**[ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr](ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr)**](ateliers.metronum@mairie-toulouse.fr) Pass sanitaire obligatoire : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T18:00:00 2022-01-11T19:30:00;2022-01-25T18:00:00 2022-01-25T19:30:00;2022-03-08T18:00:00 2022-03-08T19:30:00;2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T19:30:00;2022-04-05T18:00:00 2022-04-05T19:30:00;2022-04-19T18:00:00 2022-04-19T19:30:00;2022-05-10T18:00:00 2022-05-10T19:30:00;2022-05-24T18:00:00 2022-05-24T19:30:00